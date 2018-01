Im Express-Service vom 24.12. hatten wir auf eine Trading-Chance mit Medigene hingewiesen und unser Einstiegskurs wurde inzwischen überschritten. Dieser Trade läuft also. Der Titel des Beitrags war: "Medigene: Kommt jetzt der Ausbruch? Neue Trading-Chance in Sicht!" Dieser Ausbruch ist noch immer nicht gelungen, aber die Aktie hat sich an den Widerstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...