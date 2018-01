Zürich - Schweizer Unternehmen haben im Winterquartal 6 Prozent mehr Stellen ausgeschrieben als noch vor einem Jahr. Dies zeigt die Erhebung des Adecco Group Swiss Job Market Index des Stellenmarkt-Monitors der Universität Zürich. Dieser Anstieg der Stellenausschreibungen ist in den meisten Regionen der Schweiz zu beobachten. Die Zunahme bleibt in den Informatikberufen am stärksten.

Am stärksten wächst die Zahl der Stellenausschreibungen in der Genferseeregion. Hier schalten die Unternehmen diesen Winter 21 Prozent mehr Stelleninserate als noch im letzten Winter. Mit einem Plus von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr konnte auch die Ostschweiz zulegen. «Wir beobachten eine Fortsetzung der positiven Entwicklung, die in diesen beiden Regionen bereits 2016 einsetzte», führt Anna von Ow vom Stellenmarkt-Monitor der Universität Zürich aus. Ein leichtes Plus beobachten wir zudem im Espace Mittelland (+9%) und im Grossraum Zürich (+7%).

Sehr hohe Nachfrage in Informatikberufen

Wie schon im letzten Herbstquartal sticht in der Genferseeregion auch im aktuellen Winterquartal die gesteigerte Nachfrage in den Berufen der Technik und der Informatik deutlich hervor (+50%). Auch in den Berufen der Industrie und des Baus schreiben die Unternehmen hier mit einem Plus von 35 Prozent wesentlich mehr Stellen aus als noch im Winter des letzten Jahres, wobei hierfür vor allem die erhöhte Nachfrage in den Berufen der Industrie verantwortlich ist. Die positive Entwicklung, welche schon 2016 einsetzte, zeigt sich in diesen beiden Berufszweigen aktuell sowohl im Vorjahresvergleich als auch im Vorquartalsvergleich. Parallel dazu steigt im Jahresvergleich seit 2016 auch die Zahl der Stelleninserate in den Berufen der persönlichen und sozialen Dienstleistungen (+19%). Die Stellenausschreibungen im Bereich der Unternehmensdienstleistungen hingegen stagnieren oder sind sogar rückläufig. Diese Beobachtung betrifft nicht nur die Genferseeregion, sondern auch die anderen Regionen der Schweiz und tritt sowohl im Vorjahres- als auch im Vorquartalsvergleich auf.

In der Ostschweiz suchen die Unternehmen mit einem Plus von 47 Prozent gegenüber dem Winter des Vorjahres vermehrt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...