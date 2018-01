FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Mittwoch wenig bewegt in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen leicht um 0,03 Prozent auf 160,79 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 0,55 Prozent. Auch in anderen Ländern des Euroraums waren die Kursbewegungen zunächst eher schwach.

Zur Wochenmitte stehen einige Wirtschaftsdaten an, die für Kursbewegung sorgen könnten. Im Euroraum werden Inflationszahlen veröffentlicht, aus den USA werden Produktionsdaten aus der Industrie und Zahlen vom Immobilienmarkt erwartet. Am Abend präsentiert die US-Notenbank ihren Konjunkturbericht, auch "Beige Book" genannt. Dieser sorgt allerdings nur selten für Marktbewegung./bgf/jkr/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0053 2018-01-17/09:01