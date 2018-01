FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Abverkauf am Dienstagabend ist der DAX-Future zur Wochenmitte im Plus in den Tag gestartet. Weiterhin ist die hohe Abhängigkeit der deutschen Aktien von der Entwicklung des Euro zu erkennen. Die Gemeinschaftswährung tendiert am Morgen zum Dollar leichter und unterstützt damit die Erholung des DAX-Futures.

Charttechnisch positiv wäre, wann der März-Kontrakt schnell den Bereich 13.200 bis 13.250 Punkten zurückeroberte. Ansonsten droht er, in die alte Konsolidierungsspanne zwischen 12.800 und 13.200 Punkten zurückzufallen. Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 29 auf 13.178,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.188,5 und das -tief bei 13.173,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 1.247 Kontrakte.

January 17, 2018

