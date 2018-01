Hamburg - Die OPEC entschied mit einigen weiteren Förderländern im Mai 2017 die Produktion um 1,8 Mio. Barrel pro Tag zu kürzen, um das Überangebot am Ölmarkt einzudämmen, so Guido Urban, Analyst von Multi Asset Strategy & Research bei Berenberg. Da zunächst Zweifel an der Umsetzung bestanden hätten, sei der Ölpreis der Sorte Brent im Juni 2017 unter die Marke von 45 US-Doll gefallen, bevor eine Trendumkehr eingesetzt habe.

Den vollständigen Artikel lesen ...