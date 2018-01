Paris - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Dienstag abwärts und konnte die 70,00 USD nicht halten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht. Im weiteren Verlauf sei auch der Aufwärtstrend der Vortage deutlicher unterschritten worden. Der Trendbruch deute eine Konsolidierung der Rally an, was nach dem erfolgten Anstieg übergeordnet nicht bärisch zu bewerten sei.

