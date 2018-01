FMW-Redaktion

Das war auch für den Dax ein heftiger Rückschlag gestern, nachdem der Index, ermuntert durch relative Euro-Schwäche, bis in den Widerstandsbereich 13340/50 gestiegen war - um dann mit der Umkehr an der Wall Street wieder 200 Punkte zu fallen. Unschön - aber noch ist die Partie nicht verloren, aber es wird sehr wahrscheinlich eine Zitterpartie für den deutschen Leitindex:

(Chart durch anklicken vergrößern)

Also erst einmal ein ordentlicher Start des X-Dax, bedingt durch die relative Erholung der asiatischen Märkte und den dadurch wiederum erholten US-Futures. Aber das ist charttechnisch für den Dax schon ein markanter Rückschlag gewesen - hätte der Index die Widerstandszone 13340/50 überwinden können, wäre der Weg frei bis 13425 Punkte gewesen - und schon wäre das Allzeithoch in Sichtweite gerückt. Hätte, wäre, könnte - es ist aber nicht so gekommen!

Also werden die Karten jetzt neu gemischt ...

