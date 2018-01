Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Online-Modehändler Zalando SE hat im Schlussquartal und Gesamtjahr den Umsatz prozentual zweistellig gesteigert und trotz eines extrem schwachen Oktobers und nur einer kleinen Erholung in der Textilbranche zum Jahresende operativ etwa soviel verdient wie im Vorjahr. Die im November reduzierte Jahresprognose für die EBIT-Marge unter 5 Prozent erreichte das Berliner Unternehmen mit der berichteten Spanne zwischen 4,7 und 4,9 Prozent. Eine Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr wird Zalando erst am 1. März mit den endgültigen Zahlen veröffentlichen. Die Umsatz- und Gewinnzahlen liegen in der Mitte der von Zalando berichteten Spannen leicht unter den Analysten-Erwartungen von Factset. Die Aktie fällt vorbörslich leicht mit dem Gesamtmarkt.

Nach vorläufigen Zahlen stieg der Quartalsumsatz um 21,2 bis 23,2 Prozent auf 1,323 bis 1,345 Milliarden Euro, schlechter als der 23-prozentige Anstieg auf 1,345 Milliarden Euro, den die Analysten geschätzt hatten. Der bereinigte operative Quartalsgewinn (EBIT) wuchs auf 107 bis 120 Millionen Euro, in der Mitte etwa im Rahmen der von den Analysten erwarteten 112 Millionen Euro. Die EBIT-Marge verengte sich auf 8,1 bis 8,9 Prozent von 8,8 Prozent im Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr betrug das bereinigte EBIT zwischen 209 und 222 Millionen Euro, in der Mitte in etwa soviel wie die 216 Millionen Euro die im Vorjahr erreicht wurden. Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 4,7 bis 4,9 Prozent. Zalando selbst hatte im November die Jahresprognose für die EBIT-Marge auf unter 5 Prozent reduziert. Zuvor hatte der Konzern eine EBIT-Marge am unteren Ende der Spanne von 5 bis 6 Prozent in Aussicht gestellt. Ein Jahr zuvor hatte man noch 5,9 Prozent erzielt.

Der Umsatz wuchs im abgelaufenen Jahr um 23,1 bis 23,7 Prozent auf 4,478 bis 4,500 Milliarden Euro, im Rahmen der Erwartungen eines Anstiegs in der oberen Hälfte von 20 bis 25 Prozent. Im Vorjahr betrug das Umsatzplus 23 Prozent.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2018 02:35 ET (07:35 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.