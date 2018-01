Der Absatz der Autohersteller in Europa ist im Dezember deutlich gesunken. Die Stimmung der Branche ist dennoch gut. Denn im Gesamtjahr konnte die Autoindustrie kratzt die Autoindustrie am Rekordabsatz.

Ein Arbeitstag weniger als im Vorjahr sorgte beim Absatz der Autoindustrie im Dezember für einen deutlichen Einbruch. Die Verkäufe rutschten um 4,9 Prozent auf 1,09 Millionen Stück ab. Nach einem insgesamt sehr starken Jahr dürfte das die Stimmung der Hersteller aber nicht trüben.

Mit 15,1 Millionen neu zugelassenen Pkw erreicht der EU-Automarkt im Jahr 2017 den dritthöchsten Stand seit Erfassung der Statistik. Nur 2006 und 2007 wurden mehr Autos verkauft. Das liegt vor allem daran, dass die Krisenstaaten in Südeuropa wie Spanien (plus 7,7 Prozent) und Italien (plus 7,9 Prozent) sich mittlerweile wieder erholt haben. Noch stärker wuchs ...

