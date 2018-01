Frankfurt - Nach drei verlustreichen Tagen in Folge erholte sich der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) gestern, so die Analysten der Helaba.Der Dezember-Abwärtstrendkanal sei aber intakt und die technische Lage mahne weiterhin zur Vorsicht. DMI und MACD stünden im Verkauf. Zwar weise die Stochastik auf eine überverkaufte Marktsituation hin, was tendenziell stützen sollte, jedoch verlaufe seine Drehbewegung nach oben nur sehr langsam. Die erste Hürde würden die Analysten an der Widerstandslinie des Trendkanals ausmachen, welche heute bei 161,28 verlaufe. Haltemarken würden die Analysten im Bereich 160,26/16 und am Kontrakttief bei 159,78 lokalisieren. Die Trading-Range liege zwischen 160,30 und 161,30.

