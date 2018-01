Hamburg - Unsere aktive Positionierung hat zwei wesentliche Bestandteile, so Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg.Zum einen würden die Analysten Aktien klar gegenüber Anleihen bevorzugen. Zum anderen würden sie Alternative Investments gegenüber Liquidität präferieren. Was seien die Gründe? Die starke Wachstumsdynamik der letzten Monate dürfte sich im Jahr 2018 zunächst fortsetzen, unterstützt auch durch die fiskalische Stimulierung in Form der Steuerreform in den USA. Für eine Korrektur würden sie keinen unmittelbaren Auslöser sehen, auch wenn sie diese nicht ausschließen könnten, denn Risiken gebe es etliche. Den Beginn eines Bärenmarktes würden sie aber als unwahrscheinlich erachten. Strategisch gebe es damit aus ihrer Sicht weiterhin keine Alternative zur Aktienanlage, selbst wenn ihre Erwartung von 6 bis 9% Gesamtrendite für die westlichen Märkte in 2018 begrenzt sei.

