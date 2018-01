FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Plus am Dienstag startet der Bund-Future zur Wochenmitte etwas fester. Ein klarer Trend ist allerdings noch nicht abzusehen. Viel wird davon abhängen, wie es am Aktienmarkt weitergeht. Sollte hier die Risikoaversion steigen, sollte dies die Anleihen tendenziell stützen.

Ansonsten steht im Anleihenhandel momentan die Inflationsentwicklung im Fokus. Daher kommen den endgültigen Inflationszahlen aus dem Euroraum eine besondere Bedeutung zu. Die Anleihestrategen der BayernLB erwarten keine Veränderung gegenüber der Schnellschätzung. Die ersten endgültigen Länderdaten bestätigten diese Einschätzung bereits.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures gewinnt 7 Ticks auf 160,90 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 160,83 Prozent und das -tief bei 160,72 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 27.000 Kontrakte. Der BOBL-Futures steigt einen Tick auf 131,23 Prozent.

January 17, 2018

