Volkswagen steigert Konzernabsatz auch im Dezember deutlich

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen hat im vergangenen Jahr einen neuen Rekordabsatz erzielt. Der Konzern aus Wolfsburg steigerte seinen Absatz weltweit um 4,3 Prozent auf 10,74 Millionen Fahrzeuge. Die Schwelle von 10 Millionen hatte VW bereits im November fast erreicht. Im Einzelmonat Dezember stiegen die Auslieferungen deutlich um 8,5 Prozent auf knapp 1 Million, wie die Volkswagen AG mitteilte.

In China kletterte der Absatz aller Marken im vergangenen Monat um 17,8 Prozent auf 460.100 Einheiten. In Europa verzeichnete VW ein Plus von 3,1 Prozent, in Deutschland stiegen die Verkäufe um 5,0 Prozent. Besonders stark war der Zuwachs bei dem Marken Audi, Seat und Skoda mit einem Plus von 16,2 bzw. 13,0 und 19,2 Prozent. Bei den Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania ging es um 10,8 bzw. 12,8 Prozent aufwärts.

VW hatte sich zum Ziel gesetzt, die Auslieferungen dieses Jahr moderat zu steigern nach den 10,3 Millionen Fahrzeugen im vergangenen Jahr. Die Hürde von 10 Millionen Fahrzeugen ist für die großen internationalen Hersteller eine "magische" Schwelle für die globalen Jahresabsatzzahlen. Bislang haben nur drei Hersteller sich dieser Marke genähert oder sie überschritten - General Motors, Volkswagen und Toyota.

January 17, 2018 02:50 ET (07:50 GMT)

