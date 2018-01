FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Abverkauf von Aktien im späten Handel an der Wall Street hat die Anleger hierzulande am Mittwoch vorsichtig gestimmt. In Frankfurt verlor der deutsche Leitindex Dax kurz nach dem Börsenstart 0,26 Prozent auf 13 212,51 Punkte.

Der MDax der 50 mittelgroßen deutschen Unternehmen sank um 0,29 Prozent auf 26 937,57 Punkte. Der Technologie-Index TecDax verlor 0,32 Prozent auf 2643,09 Punkte. Europaweit ergab sich ein ähnliches Bild. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab 0,22 Prozent auf 3614,17 Zähler nach.

In den USA war der Dow Jones Industrial am Dienstag zunächst über die Marke von 26 000 Punkten geklettert und schien nahtlos an seine jüngste Rally anzuknüpfen. "Bei all dem frühen Optimismus begann sich die Stimmung aber zu wenden", sagte Marktexperte Michael Hewson vom Broker CMC Markets. Die Aktienmärkte seien offenbar nach dem starken Jahresstart erst einmal reif für einen Rücksetzer./ck/jha/

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

