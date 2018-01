Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Weidmann hält Auslauf des Anleihekaufprogramms 2018 für angemessen

Bundesbankpräsident Jens Weidmann geht davon aus, dass das umstrittene Staatsanleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) in diesem Jahr ausläuft. "Das hielte ich aus heutiger Sicht für angemessen", sagte Weidmann im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Er bekräftigte seine grundsätzliche Kritik an dem Staatspapierekauf durch die Notenbanken der Währungsunion, die dafür inzwischen insgesamt schon rund 2,3 Billionen Euro ausgegeben haben.

PBOC: Senkung des Mindestresrevesatzes tritt am 25. Januar in Kraft

Der von der chinesischen Zentralbank im vergangenen Herbst angekündigte Senkung des Mindestreservesatzes tritt am 25. Januar in Kraft. Das teilte die People's Bank of China (PBOC) mit. Die Mindestreserve ist eine Einlage von Geschäftsbanken bei der Zentralbank. Die PBOC hatte angekündigt, die Höhe dieser Pflichteinlage bei ausgewählten Banken ab 2018 um 50 bis 100 Basispunkte zu senken, um die Kreditvergabe an kleine Unternehmen anzukurbeln und das Wachstum zu stützen. Ein genaues Startdatum wurde zunächst aber nicht genannt.

Solides europäisches Autojahr schließt mit schwachem Dezember

Der Automarkt in Europa hat zum Jahresende geschwächelt. Wie die europäische Herstellervereinigung Acea mitteilte, sanken die Pkw-Neuzulassungen in der EU und der europäischen Freihandelszone im Schlussmonat um 4,8 Prozent auf 1,14 Millionen. Im Gesamtjahr 2017 war die Bilanz mit einem Plus von 3,3 Prozent auf 15,63 Millionen Autos hingegen positiv. Im Dezember mussten die beiden größten EU-Märkte Deutschland und Frankreich kleine Einbußen von 1,0 bzw 0,5 Prozent verkraften. Deutlich bergab ging es mit einem Minus von 14,4 Prozent in Großbritannien.

Landesvorstand der Hamburger SPD empfiehlt Aufnahme von Koalitionsverhandlungen

Der Landesvorstand der Hamburger SPD empfiehlt die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union auf Bundesebene. Dieser Beschluss sei "einvernehmlich" gefasst worden, teilte die SPD in der Hansestadt am Dienstagabend mit. Hamburg entsendet 15 Delegierte zum SPD-Bundesparteitag am Sonntag in Bonn, bei dem über die Aufnahme von Verhandlungen mit CDU/CSU entschieden werden soll.

Schulz will nach zwei Jahren großer Koalition über Nachbesserungen entscheiden

SPD-Chef Martin Schulz will für den Fall einer Neuauflage der großen Koalition nach zwei Jahren über Nachbesserungen entscheiden. "Wir werden den Koalitionsvertrag nach zwei Jahren einer Bestandsaufnahme unterziehen", sagte Schulz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Wir müssen nach dieser Zeit einen Strich ziehen und uns fragen: Wie weit sind wir eigentlich gekommen? Und was müssen wir verändern?" Dieser Termin sei Bedingung für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit CDU/CSU.

Zwei katalanische Parteien unterstützen Wiedereinsetzung Puigdemonts

In Katalonien haben sich die beiden stärksten Parteien der Unabhängigkeitsbefürworter darauf geeinigt, den ehemaligen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont wieder einzusetzen. Die Liste Gemeinsam für Katalonien und die Partei Republikanische Linke Kataloniens erklärten am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung, sie wollten Puigdemont als Kandidat für die Präsidentschaft der Region Katalonien unterstützen.

Richter von Oberstem Gerichtshof in Polen kritisieren umstrittene Justizreformen

Die Richter von Polens Oberstem Gerichtshof haben die umstrittenen Justizreformen der nationalkonservativen Regierung verurteilt. Viele der neuen Regelungen würden gegen die Verfassung verstoßen, das Prinzip der Gewaltenteilung verletzen und die Unabhängigkeit von Gerichten und Richtern beschneiden, kritisierten die Richter am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung.

Cyberattacke auf Lettlands Gesundheitssystem

Lettlands Online-Gesundheitssystem ist Ziel eines breit angelegten Hackerangriffs geworden. Am Dienstag sei das Portal für die Ausstellung digitaler Arztrezepte mit tausenden Anfragen pro Sekunde lahmgelegt worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Die Angriffe erfolgten demnach aus mehr als 20 Ländern in Afrika, der Karibik und Europa.

Trump ist gesund und in guter geistiger Verfassung

US-Präsident Donald Trump ist gesund und in guter geistiger Verfassung: "Alle Daten weisen darauf hin, dass der Präsident gesund ist und das auch für die Dauer seiner Präsidentschaft bleiben wird", sagte der Militärarzt Ronny Jackson, der Trump am Freitag untersucht hatte, im Weißen Haus in Washington. Zudem gebe es "kein Anzeichen, dass er irgendein kognitives Problem hat", fügte Jackson hinzu.

Bericht: Sonderermittler lädt Bannon vor

Der US-Sonderermittler zur Russland-Affäre, Robert Mueller, hat laut einem Medienbericht den früheren Chefstrategen im Weißen Haus, Steve Bannon, als Zeugen vorgeladen. Die Vorladung des früheren Beraters von Präsident Donald Trump vor eine sogenannte Grand Jury sei in der vergangenen Woche ergangen, berichtete die New York Times unter Berufung auf einen Insider. Das auf Veranlassung Muellers im vergangenen Jahr eingesetzte Geschworenengremium ist mit umfassenden Vollmachten ausgestattet.

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Nov +5,7% (PROG: -1,6%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Nov +4,1% gg Vj

