Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AB Inbev von 90 auf 87 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die europäischen Getränkehersteller dürften für 2017 insgesamt solides Wachstum ausweisen und auch 2018 dürfte das organische Umsatzwachstum robust ausfallen, schrieb Analystin Komal Dhillon in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. AB Inbev werde allerdings weiterhin Gegenwind in den USA spüren, während die Erholung in Brasilien bereits eingepreist sei./ajx Datum der Analyse: 17.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0024 2018-01-17/09:30

ISIN: BE0974293251