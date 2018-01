Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2) hat eine Menge positiver Impulse für das Jahr 2018. Die Aktie stieg im Jahr 2017 um 22 % und 2018 um weitere 4 %. Mit einer starken Dynamik und mehreren positiven Katalysatoren, die die Gewinne des Unternehmens in die Höhe treiben könnten, könnte 2018 Berkshire Hathaway's bisher bestes Jahr werden?

Berkshire profitiert von der Steuerreform

Steuerreform ist ein offensichtlicher Katalysator, der Berkshire 2018 helfen könnte. Für den Anfang hat Berkshire massive latente Steuerschulden aus unrealisierten Gewinnen in seinem Aktienportfolio, die sofort viel niedriger würden. Auch Berkshires gegenwärtiger effektiver Steuersatz liegt bei 27 %, so dass der neue Körperschaftssteuersatz ...

