BERLIN (Dow Jones)--Bei seinem Antrittsbesuch in Berlin will der neue Eurogruppenchef Mario Centeno Union und SPD auf die in den Sondierungen versprochene Vertiefung der Eurozone festnageln. "Die Vollendung der institutionellen Architektur der Eurozone bringt allen Mitgliedstaaten Vorteile. Und das müssen alle begreifen", sagte der portugiesische Finanzminister dem Handelsblatt. Im Laufe des Tages wird er seinen deutschen Amtskollegen Peter Altmaier (CDU) treffen.

CDU, CSU und SPD hatten sich in ihrem Sondierungskompromiss auf Drängen der Sozialdemokraten darauf geeinigt, die Nettozahlungen an die EU zu erhöhen. Außerdem soll die Grundlage für ein Investitionsbudget für den Währungsblock gelegt werden, um Mitgliedsländer für schmerzhafte Wirtschaftsreformen mit Geld aus Brüssel zu belohnen. Als dritte Säule ist der Aufbau eines Europäischen Währungsfonds aus dem bisherigen Rettungsfonds ESM vorgesehen, der nicht mehr von den Regierungen, sondern vom EU-Parlament kontrolliert werden soll.

Abkehr von Schäubles Kurs

Die Anhebung der EU-Zahlungen und der Kontrollverlust des Rettungsfonds durch die EU-Staaten ist eine Abkehr von den Positionen von Ex-Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU).

Centeno begrüßte den Sinneswandel in Berlin. "Die Signale aus Deutschland sind tatsächlich sehr ermutigend", lobte er. Europa brauche nun schnell eine neue deutsche Regierung.

SPD-Chef Martin Schulz sieht die Verabredungen zur Europapolitik als ausreichenden Grund, Koalitionsverhandlungen mit der Union aufzunehmen. "Alleine diese Veränderungen würden ausreichen, um über eine Koalition zu reden", sagte Schulz im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Deutschland wird endlich eine Führungsrolle übernehmen", betonte der ehemalige Vorsitzende des EU-Parlaments.

Österreichs Kanzler skeptisch

Neben dem Eurogruppenchef wird auch der neue österreichische Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch seinen Antrittsbesuch in Deutschland abstatten und mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammenkommen. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen zeigte er sich ablehnend, was den Vorschlag für einen eigenen Haushalt für den Euroraum betrifft.

"Bei gewissen Überlegungen, was die Eurozone betrifft, also etwa ein mögliches Eurozonen-Budget, bin ich deutlich skeptischer", sagte Kurz. Die EU müsse "vielmehr sparsamer und effizienter werden". Der ÖVP-Politiker regiert in Wien gemeinsam mit der weit rechts stehenden FPÖ. Die Partei lehnt zusätzliche Gelder für Europa ab.

January 17, 2018 03:06 ET (08:06 GMT)

