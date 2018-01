Frankfurt - Die heute auf dem Programm stehenden US-Daten dürften die robuste Konjunkturentwicklung bestätigen, berichten die Analysten der Helaba.So zeichne sich bei der Industrieproduktion der vierte Anstieg in Folge ab. In den letzten drei Monaten habe das Plus im Durchschnitt bei 0,6% gelegen, dennoch spreche der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes für einen weiteren Anstieg. Zwar lasse der Index der geleisteten Wochenarbeitsstunden wenig Potenzial für eine positive Überraschung gegenüber der Konsensschätzung von +0,4% VM, dennoch dürfte sich die US-Notenbank in ihrer Politik gradueller Leitzinserhöhungen bestätigt sehen.

