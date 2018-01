Originate, Inc., eine mit vielversprechenden Start-up-Unternehmen und führenden Weltmarken zusammenarbeitende Software-Innovationswerkstatt, hat eine Investition von Pacific Growth Investors, LLC, erhalten.

Mit Niederlassungen in den USA und in Europa hat Originate im Jahr 2017 ein Rekordumsatzwachstum von über 50 verzeichnet. Der Erlös wird als kurzfristiges Betriebskapital und für internationale Ausdehnungsbemühungen eingesetzt. Originate beschleunigt Konzeption und Bereitstellung von Softwarelösungen der nächsten Generation mit Schwerpunkt auf kurzen Vorlaufzeiten, Skalierbarkeit und Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb.

"Originate arbeitet mit einigen der weltweit anspruchsvollsten Unternehmen zusammen, damit diese die Leistungsfähigkeit moderner Technologien nutzen und sich in dem zunehmend komplexen digitalen und wirtschaftlichen Umfeld zurechtfinden können", sagte Brent Cohen, CEO von Originate, Inc. "Diese Investition sowie unsere außergewöhnlich begabten Mitarbeiter machen es möglich, dass wir unser Fachwissen ausdehnen und dadurch unseren Geschäftspartnern letztlich dabei behilflich sein können, ihren Wettbewerbsvorteil auszubauen und zu halten."

"Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Originate zur Unterstützung der Wachstumsziele des Unternehmens", sagte Mark Sampson, Mitbegründer und Managing Partner von Pacific Growth Investors. "Originate ist ein Branchenführer und kann Partnerschaften mit Spitzenunternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Medien und Technik vorweisen, aus denen neue und innovative Softwareprodukte hervorgegangen sind. Wir sind davon überzeugt, dass die Informationstechnik kurzfristig weiterhin umwälzende Wirkung haben wird und sich die Dienstleistungen von Originate einer großen Nachfrage erfreuen werden."

Über Originate:

Originate konzipiert, erstellt und vertreibt transformative Technologieprodukte. Wir wurden 2007 gegründet und haben Niederlassungen in Los Angeles, San Francisco, Newport Beach, Las Vegas, New York und Berlin. Wir arbeiten mit Großunternehmen an der Bereitstellung revolutionärer neuer Produkte und der Neuerfindung von Altsystemen sowie mit wachstumsstarken Start-up-Unternehmen an der beschleunigten Verwirklichung ihrer Vision und der Erschaffung von Wettbewerbsvorteilen. Unser Geschäftsmodell umfasst die Verstärkung von Innovationswerkstätten, die Einbettung dynamischer Teams in unsere Partnerunternehmen, um einen raschen Wandel von innen heraus voranzutreiben, sowie die Konzeption und Entwicklung von Produkten bis zur Markteinführung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.originate.com.

Über PGI:

Pacific Growth Investors ist eine Private-Equity-Investmentgesellschaft mit Sitz in der kalifornischen Stadt Torrance, die als Sponsor von kleinen bis mittleren Unternehmen in Eigenbesitz strukturierte Investitionen mit Wachstumskapital tätigt. Die Geschäftsführer von PGI verfügen insgesamt über mehr als 50 Jahre Finanz- und Wirtschaftserfahrung aus verschiedenen Geschäftsbereichen. Unser Schwerpunkt liegt in der Partnerschaft mit erfahrenen Besitzern, Betreibern und Gründern von bereits bestehenden Geschäften, die flexible und langfristige Kapitallösungen sowie einen Partner mit Mehrwert suchen, der ihnen in finanzieller, betrieblicher und strategischer Hinsicht behilflich sein kann. Wir kombinieren unsere Branchenerfahrung mit spezifischen Erkenntnissen, durch die wir diese Besitzer auf Wachstumschancen aufmerksam machen, um dadurch letztlich den Unternehmenswert zu steigern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.pacificgrowthinvestors.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180117005566/de/

Contacts:

Originate

Craig Finster

cfinster@originate.com

oder

Pacific Growth Investors

Mark Sampson

msampson@pacificgrowthinvestors.com