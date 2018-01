Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Allianz -0,02% auf 202,05, davor 10 Tage im Plus (5,54% Zuwachs von 191,5 auf 202,1), BNP Paribas -0,77% auf 67,01, davor 9 Tage im Plus (8,76% Zuwachs von 62,09 auf 67,53), Amazon -0,03% auf 1304,86, davor 9 Tage im Plus (11,61% Zuwachs von 1169,47 auf 1305,2), United Technologies -1,91% auf 133,97, davor 9 Tage im Plus (7,06% Zuwachs von 127,57 auf 136,58), CA Immo +2,2% auf 25,08, davor 7 Tage im Minus (-7,95% Verlust von 26,66 auf 24,54), Glencore -0,94% auf 405,7, davor 6 Tage im Plus (5,39% Zuwachs von 388,6 auf 409,55), Credit Suisse -0,84% auf 18,23, davor 6 Tage im Plus (4,25% Zuwachs von 17,64 auf 18,39), Thomas Cook Group 0% auf 129,5, davor 6 Tage im Plus (3,6% Zuwachs von 125 auf 129,5), Dialight-0,58% auf 686, davor 6 Tage im Plus (25,45%...

Den vollständigen Artikel lesen ...