BERLIN (Dow Jones)--Inmitten der Debatte über eine Erneuerung der EU haben 14 deutsche und französische Ökonomen einen Katalog mit sechs Reformschritten zur Stärkung der Europäischen Währungsunion vorgelegt. Das Papier - an dem unter anderem die Chefs von DIW Berlin und Ifo Institut, Marcel Fratzscher und Clemens Fuest, beteiligt waren - verspricht bei vollständiger Umsetzung eine maßgebliche Stärkung der politischen und finanziellen Stabilität in der Währungsunion.

Die Autoren beklagen in ihrem Papier eine "Selbstzufriedenheit, was den tatsächlichen Zustand des Euroraums angeht". Zwar gebe es derzeit eine kräftige Konjunkturerholung. Die Währungsunion leide jedoch nach wie vor unter erheblichen Schwächen, vor allem einem instabilen und krisenanfälligen Finanzsektor, hohen Staatsschulden, schlechten Bedingungen für langfristiges Wachstum sowie ökonomischen und politischen Divergenzen.

Stillstand überwinden

Um diesen "Stillstand" zu überwinden, schlagen die Autorinnen und Autoren "die koordinierte Einführung einer Eigenkapitalunterlegung von Konzentrationsrisiken bei Staatsanleihen" und eine gemeinsame Einlagensicherung vor. Damit solle der Teufelskreis finanzieller Abhängigkeit zwischen Staaten und ihren Banken durchbrochen werden.

Zweitens plädieren die Ökonomen dafür, das bestehende System der Fiskalregeln durch einfache Ausgabenregeln zu ersetzen. Denn den geltenden Regeln fehlt es laut Papier "an Flexibilität in schlechten Zeiten und an Biss in guten Zeiten". Sie seien komplex und kaum durchsetzbar. Die bestehenden Regeln sollten deshalb "durch das Prinzip ersetzt werden, dass die Staatsausgaben auf lange Sicht nicht schneller wachsen dürfen als das nominale Bruttoinlandsprodukt, und langsamer in Ländern, die ihre Schuldenquote verringern müssen".

Ohne Konzept keine Rettung

Für Länder, deren Zahlungsfähigkeit nicht durch Hilfskredite mit Auflagen wiederhergestellt werden kann, sollen neue ökonomische, rechtliche und institutionelle Grundlagen geschaffen werden, schreiben die Forscher. Politik und ESM müssen demnach sicherstellen, dass Länder mit dauerhaft nicht tragbarer Verschuldung keine Rettungskredite erhalten.

Viertens fordern die Ökonomen die Einführung eines gemeinsamen Fonds, der durch Beiträge der Mitgliedstaaten, aber dabei nicht durch Kreditaufnahme finanziert wird. Der Fonds soll den Einzahlern dabei helfen, große wirtschaftliche Krisen aufzufangen, wie die Experten schreiben. "Da kleinere Konjunkturkrisen durch die nationale Fiskalpolitik aufgefangen werden können, würden Auszahlungen aus dem gemeinsamen Fonds nur dann ausgelöst, wenn ein Einbruch der Beschäftigung (oder Anstieg der Arbeitslosigkeit) eine zuvor definierte, hohe Schwelle überschreitet."

ESM soll stärker werden

Als vorletzten Punkt ihres Forderungskatalogs schlagen die Ökonomen eine Initiative "zur Schaffung eines synthetischen sicheren Wertpapiers für den Euroraum" vor. Das "Euro Area Safe Asset (ESBies/SBBS) soll demnach Investoren eine Alternative zu nationalen Staatsanleihen bieten, ohne dass dabei eine Solidarhaftung der Mitgliedstaaten entsteht. Die ESBies-Idee ist nicht neu, sie wurde bereits 2011 von dem deutschen Ökonomen Markus Brunnermeier und anderen Wissenschaftlern entwickelt. Brunnermeier ist Mitautor des aktuellen Reformpapiers.

Sechstens wollen die Autorinnen und Autoren der Instabilität im Euroraum mit einer "Reform der institutionellen Architektur" in zwei Schritten begegnen: Zunächst die "Verbesserung der Überwachung der nationalen Wirtschaftspolitiken" und dann die Stärkung des ESM. Dieser solle vollständig für die Vergabe von Hilfskrediten mit Auflagen für Krisenstaaten verantwortlich sein.

January 17, 2018 03:30 ET (08:30 GMT)

