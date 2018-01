Die Symbole werden per Laser auf die Druckhaube graviert. Dabei sind auch kundenspezifische Symbole wie etwa ein Firmenlogo möglich. Die Symbole können in nahezu allen Farben mit Einzel-LED oder Dual-Color hinterleuchtet werden. Kundenspezifisch lässt sich auch der komplette Drucktaster in einer individuellen Farbe eloxieren. Die Gravur der Tastenoberfläche ist bei Drucktastern mit einem Einbaudurchmesser ...

