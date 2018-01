FMW-Redaktion

Der schrumpfende Konjunkturzyklus ist in der gesamten US-Wirtschaft noch nicht sichtbar, aber in der US-Autoindustrie hat er bereits begonnen. Letztes Jahr ging der Absatz in den USA um 2% zurück. Dieses Jahr soll es weiter bergab gehen. Die US-Hersteller flüchten sich momentan in die Präsentation neuer Pickups, wie man es auf der Automesse in Detroit gestern gut sehen konnte.

Ford

Ford hat bereits massiv Mitarbeiter entlassen um zukünftige Probleme zu antizipieren. Das mag aus unternehmerischer Sicht für die vielleicht nächsten fünf Jahre schlau sein, weil die Kosten geringer sind, und nicht benötigte Mitarbeiter in einem Konjunkturabschwung bereits vor dem Abschwung entlassen wurden. Dennoch hat Ford gestern Abend vorab für das Gesamtjahr 2017 enttäuschende Zahlen vermeldet.

Bei Erwartungen von 1,83 Dollar Gewinn pro Aktie für das Gesamtjahr wurden es "nur" 1,78 Dollar. Verfehlt ist verfehlt, auch wenn es ja immer noch ein Gewinn ist! Was den Markt wohl deutlich mehr schockieren dürfte, ist die Aussicht für das begonnene Jahr 2018. Hier prognostiziert ...

