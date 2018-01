Im vergangenen Jahr wurden mehr Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger ausgesprochen. Tausende Empfänger erhielten gar keine Geldleistung mehr. Ein Verband fordert die Abschaffung der Sanktionen. Missbrauch gebe es immer.

Die Zahl der Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger ist in den ersten neun Monaten 2017 leicht auf 718.803 gestiegen. Das waren 14.410 oder zwei Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie die "Bild"-Zeitung (Mittwoch) unter Berufung auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA) berichtete. Im September sei ihre Zahl so stark gestiegen wie noch in keinem Monat zuvor seit Einführung von Hartz IV - und zwar um 30,3 Prozent auf 91.590 Strafen.

Hartz-Empfänger werden etwa ...

