Düsseldorf - Die Schnellschätzung zum Anstieg der Konsumentenpreise in der Eurozone im Schlussmonat des vergangenen Jahres dürfte mit den finalen Werten bestätigt werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.D.h. die Jahresrate der allgemeinen Konsumentenpreise bleibe bei 1,4% stecken und die Kerninflation verharre den dritten Monat in Folge bei nur 0,9% gg. Vj. Trotz robuster Konjunkturverfassung würden die Analysten daher an ihrer bisherigen Einschätzung festhalten: Die EZB werde erst im 2. Quartal 2018 Adjustierungen an ihrer "forward guidance" vornehmen.

