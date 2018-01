Die BoC dürfte heute die Zinsen erhöhen, da sie ihren geldpolitischen Kurs weiter verschärft US-Daten könnten für eine weitere Aufwertung beim USD sorgen Der Arbeitsmarktbericht aus Australien ist diese Woche das wichtigste Ereignis für den AUD

Zusammenfassung:Am Mittwoch wird die BoC die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen, da diese wahrscheinlich Ihren Kurs der letzten Monaten fortsetzen und zum dritten Mal die Zinsen erhöhen wird. Dennoch ist die Entscheidung noch nicht entgültig, daher ist beim CAD mit einer erhöhten Volatilität zu rechnen. Darüber hinaus wird auch die Industrieproduktion aus den USA veröffentlicht, die dem gebeulteten USD helfen könnte. Schließlich warten AUD-Händler auf den Arbeitsmarktbericht, der in dieser Woche bei weitem die interessanteste Veröffentlichung ist. 15:15 Uhr - Industrieproduktion aus den USA: Der USD hat einen schlechten Start ins neue Jahr hingelegt, da der Euro stark gestiegen ist und somit keine Gewinne beim USD zuließ. Im frühen Handel scheint der Greenback jedoch wieder an Dynamik zu gewinnen, da der Bloomberg USD-Index um fast 0,4% an Wert gewann. ...

