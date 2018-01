Die US-Bank JPMorgan hat Nestle angesichts des anstehenden Verkaufs des US-Süßigkeitengeschäfts an Ferrero auf "Overweight" belassen. Das Kursziel lautet weiterhin 97 Franken, wie aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie von Analystin Celine Pannuti hervorgeht. Dieser Schritt trage dazu bei, das Portfolio des Nahrungsmittelherstellers wieder auf Bereiche mit stärkerem Wachstum auszurichten, so die Expertin./ajx/bek Datum der Analyse: 17.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0040 2018-01-17/10:16

ISIN: CH0038863350