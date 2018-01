Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet am Mittwoch im frühen Geschäft Verluste. Damit setzt sich der negative Trend der beiden Vortage fort, wobei wie schon am Vortag insbesondere Roche den Gesamtmarkt belasten. Nestlé dagegen stützen nach dem Verkauf des US-Süsswarengeschäfts nach unten ab. Nach dem schwungvollen Start ins neue Jahr ist der Aufwärtstrend schon in der Vorwoche ins Stocken geraten und hat sich mittlerweile in eine kleine Abwärtsspirale verwandelt. Gebremst werden die hiesigen Aktien unter anderem von den schwachen Vorgaben aus den USA und aus Japan.

Insgesamt habe sich die Stimmung nach dem beinahe euphorischen Start in den Januar hin zu einer etwas vorsichtigeren Haltung gewendet, hiess es am Markt. Dies sei aber noch kaum der Beginn einer Baisse sondern lediglich eine leichte Korrektur. Nach wie vor überwiege angesichts der weltweit intakten Konjunkturaussichten der Optimismus. Keine Unterstützung kommt für die hiesigen Aktien von der Währungsfront, wo der Franken vor allem zum US-Dollar in den vergangenen Tagen zugelegt hat. Aber auch der Euro hat sich nach einem Zwischenhoch bei über 1,18 CHF zuletzt wieder abgeschwächt.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr 0,23% tiefer bei 9'442,22 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt 0,18% auf 1'548,73 Punkte nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,19% auf 10'857,79 ...

