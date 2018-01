flatex Morning-news DAX update

Am Mittwoch hatten die meisten asiatisch-pazifischen Leitindizes leichte Verluste zu verbuchen. Die Börse in Shanghai und Hongkong stellte sich mit leichten Zugewinnen gegen den Trend. Der Nikkei225 schloss mit einem Minus von 0,35 Prozent bei 23.868,34 Punkten. Die US-Futures befinden sich seit der asiatischen Handelszeit durchweg im grünen Bereich. Der Xetra-DAX eröffnete mit 13.200,92 Punkten etwas schwächer.

Zur Charttechnik: Der DAX gab am Dienstag zunächst kräftig Gas, gab seine Tagesgewinne dann aber wieder größtenteils ab und schloss mit einem Plus von 0,35 Prozent bei 13.246,33 Punkten. Aufgrund des Tagesverlaufs vom Hoch bei 13.351,09 Punkten bis zum Tagestief bei 13.196,56 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu bestimmen. Die nächsten Widerstände könnten bei 13.256/13.274/13.292/13.315 und 13.351 Punkten, sowie bei den Projektionen von 13.368/13.388/13.410 und 13.447 Punkten den Bullen als Ziele dienen. Die Unterstützungen würden bei 13.233/13.214/13.197/13.179/13.160/13.138 und 13.101 Punkten in den Fokus der Bären rücken.

