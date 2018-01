Stadtlohn - Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) notierte gestern Morgen bei 25.990/26.010 Punkten, so die Experten von "day-trading-live.de". Der Index habe gestern zunächst das typische Kursmuster abgebildet. Er sei bis zum Mittag bis in den Bereich der 26.080 Punkte angestiegen, um von dort aus dann bis knapp an die 26.000 Punkte zu fallen.

Den vollständigen Artikel lesen ...