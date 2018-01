Grenzenlos, die neue Ferienmesse St.Gallen, lädt ab 19.1. dazu ein, die Welt fernab des Alltags zu entdecken und präsentiert das Sport.Tourismus.Forum als neue Plattform für Entscheider.



St.Gallen (ots) - Wer Lust auf grenzenloses Fernweh in der kalten Jahreszeit bekommt, der sollte sich die Livestyle-Messe "Grenzenlos" von 19. bis 21. Januar nicht entgehen lassen. Ob ins warme Afrika, Asien oder doch lieber etwas Hierzulande: Reisefreudige entdecken hautnah alle Facetten der Reise-, Freizeit- und Outdoorbranche. Rund 35.000 Besucher lassen sich von den sechs Themenwelten im Gelände der Olma Messen inspirieren, entdecken Neues und Altbekanntes. Zu den Highlights zählen die Freestyle Snowboard Show, Inspirationen rund um Schiffsreisen oder die Sonderschau "Barrierefrei". An drei Tagen werden Beratung durch Experten, Teststrecken, Materialtests, kulinarische Highlights, Tanz und Show, spannende Vorträge und vieles mehr angeboten. Auf dem Rundgang durch das Gelände der Olma Messen kann man ganz neue Freizeitaktivitäten kennenlernen.



Zwtl.: Tourismus-Experten im Gespräch



Zum Auftakt der Messe findet erstmals das "Sport.Tourismus.Forum" am Freitag 19. Januar statt. Unter dem Motto "Aktiv.Digital.International" richtet sich der Fachkongress an Entscheider aus der Sport- und Tourismusbranche. Im Fokus stehen die Trendthemen "Bike & Ausdauer", "Trends & Events" und "Camps: Fußball & Co". Ihnen widmet der Kongress am Vormittag drei eigenständige Parallel-Bühnen. Weil neue Generationen neue Trends fordern, ist auch der eSport-Experte Daniel Luther geladen. Vertreter von "The Arcade", dem ersten Gaming-Hotel der Welt, zeigen auf, wie Tourismus und Videospiele vereint werden. Auf der Hauptbühne am Nachmittag wird u.a. Urs Weiss, Geschäftsführer von Hürzeler Bicycle Holidays aufzeigen, wie Mallorca zum Rad-Mekka wurde. Aktuelle Zahlen und Daten über die Zukunft des Aktivurlaubs werden ebenfalls präsentiert.



