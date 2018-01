Frankfurt - Zu Beginn des neuen Jahres hat sich die Neuemissionstätigkeit bei Covered Bonds wieder spürbar belebt, so die Analysten der DekaBank.Der Januar sei ohnehin ein traditionell starker Emissionsmonat, und in diesem Jahr dürften sich einige Emittenten zusätzlich um eine frühe Finanzierung bemühen. Denn einerseits sei mit einem langsam anziehenden Renditeniveau zu rechnen, andererseits könnten auch die Risikoaufschläge an den Kreditmärkten steigen, wenn sich die EZB dem Ende ihrer Anleihekäufe nähere. Um sich das noch sehr niedrige Zinsniveau für möglichst lange Zeit zu sichern, hätten daher auffällig viele Emittenten eine Laufzeit von zehn oder mehr Jahren für ihre neuen Anleihen gewählt. Die meisten Bonds seien gut aufgenommen worden, denn auch die EZB greife nun wieder verstärkt im Markt zu. Neben ihren geplanten monatlichen Käufen stünden im Januar mit 2,87 Mrd. EUR vergleichsweise hohe Fälligkeiten in ihrem Covered Bond Portfolio an, die ebenfalls neu investiert werden müssten. (Ausgabe Januar / Februar 2018) (17.01.2018/alc/a/a)

