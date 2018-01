Der weltgrößte Vermögensverwalter holt sich Dirk Schmitz, der über Jahre das Investmentbanking der Deutschen Bank im Heimatmarkt geleitet hatte. Die Erwartungen an den 47-Jährigen sind sehr hoch gesteckt.

Nach seinem Abgang bei der Deutschen Bank im Frühjahr vergangenen Jahres wollte sich Dirk Schmitz im Frühjahr erst einmal seiner Familie widmen. Damit ist es nun vorbei. Der ehemalige Deutschlandchef im Investmentbanking des größten heimischen Instituts startet beim weltgrößten Vermögensverwalter Blackrock, wo er für Deutschland, Österreich und das Osteuropa-Geschäft verantwortlich ist. Das geht aus einer internen Mitteilung hervor, die dem Handelsblatt vorliegt.

Der smarte 47-Jährige ist ein Kapitalmarktprofi, dessen Stärken vor allem Bereich der Anleihen liegen, auch wenn er zuletzt bei der Deutschen Bank das gesamt Investmentbanking verantwortete und in dieser Funktion auch seine Kontakte mit Firmen und Institutionellen Kunden ausbaute: Mit diesem Pfund muss er bei Blackrock wuchern. Denn für den Giganten mit Sitz der Muttergesellschaft in New York zählt Deutschland zu den wichtigsten Märkten weltweit.

An der Spitze des Aufsichtsrats steht mit dem umtriebigen liberalen CDU-Politiker Friedrich Merz eine Führungskraft, um die es politisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...