Die Kryptowährungsbewertungen sind in letzter Zeit einfach nicht mehr aufzuhalten. In den Morgenstunden des 7. Januar erreichte der Gesamtwert aller digitalen Währungen fast 824 Milliarden US-Dollar. Am 31. Dezember 2016, nur 53 Wochen zuvor, lagen sie bei nur 17,7 Milliarden US-Dollar. Wir sprechen hier von einer Wertsteigerung von mehr als 4.500 % in nur einem Jahr.



Bitcoin, die weltweit größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung von 285 Milliarden US-Dollar, erhält normalerweise viel Anerkennung dafür, weil sie der Motor dieser Rallye ist. Immerhin ist Bitcoin für fast 35 % der gesamten Kryptowährungs-Marktkapitalisierung verantwortlich und ist bei Investoren und Händlern die beliebteste virtuelle Währung ...

