General Motors (WKN:A1C9CM) hat die US-Regierung um Erlaubnis gebeten, ein selbstfahrendes Auto ohne Lenkrad oder Pedale zu bauen - im Jahr 2019.



Die Zukunft ist da. Und obwohl viele Investoren auf Tesla (WKN:A1CX3T) gewartet haben, um diese Zukunft zu verwirklichen, sieht es jetzt so aus, als würde sie stattdessen aus Detroit kommen.



Hier ist, was wir wissen.

Was es ist: Ein neues selbstfahrendes Auto auf der Basis des Chevy Bolt

GM und seine in San Francisco ansässige Tochterfirma Cruise Automation testen seit einiger Zeit Prototypen von selbstfahrenden Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen. Fast alle basieren auf dem Chevrolet Bolt EV, dem innovativen Langstrecken-Elektroauto, das ...

