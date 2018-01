Bereits im Jahr 2002 trafen sich Vertreter von Bund, Ländern, Arbeitgeberverbänden und Kammern, Gewerkschaften, die Bundesagentur für Arbeit, Unternehmen, Sozialversicherungsträger und Stiftungen als "Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA)" - mit dem Ziel, die deutsche Gesellschaft auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Die sozialpartnerschaftliche Ausrichtung stellte sicher, dass die Interessen von Arbeitgebern und Belegschaften gleichermaßen berücksichtigt werden. Das INQA-Projekt wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestags gefördert.

Vom Arbeitgeber- zum Arbeitnehmermarkt

In den letzten 15 Jahren hat sich die Lage am Arbeitsmarkt deutlich verändert. Die Arbeitslosenquote betrug 2001 rund 10 Prozent und stieg bis ins Jahr 2005 auf den Höchstwert von 11,7 Prozent. Von da an ging es erfreulicherweise bergab. Derzeit vermeldet die Bundesanstalt für Arbeit nur ...

