Genf(awp) - Am Flughafen Genf hat das Passagier-Aufkommen 2017 deutlich zugenommen. So sind in Genf im vergangenen Jahr 17,35 Mio Passagiere um-, zu- oder ausgestiegen, was gegenüber dem Vorjahr einem Wachstum von 5,0% entspricht, teilt die Flughafenbetreiberin am Mittwoch mit. Das Frachtgeschäft legte sogar um 19% auf ...

