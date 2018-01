Auf der ProSweets Cologne, internationale Zuliefermesse für die Süßwaren- und Snackindustrie, wird das Thema Verpackung in mehrfacher Hinsicht aufbereitet. Zahlreiche Aussteller aus den Bereichen Verpackungsmaschinen, Verpackungen und Verpackungsmaterialien zeigen ihr Leistungsspektrum sowie Neuentwicklungen. Dazu gehören unter anderem Belgian Sweets Design, Robert Bosch Packaging Technology GmbH, ESBE Plastic GmbH, Fuji Packaging GmbH, Gerhard Schubert GmbH, Loesch Verpackungstechnik GmbH, M. C. Automations S. r. l., Schur Star Systems GmbH, Sopp Industrie GmbH sowie Theegarten-Pactec GmbH & Co. KG. Auch die neue Sonderschau "Function meets Design", die die Koelnmesse zusammen mit dem Fraunhofer Institut und Designern realisiert, befasst sich intensiv mit den Herausforderungen des Verpackungsdesigns und seiner Bedeutung für den Verbraucher. Darüber hinaus gibt es verschiedene Vorträge zu diesem komplexen Thema im Eventprogramm.

Nachhaltigkeit ist der Trend bei Verpackungen. Nicht nur Großkonzerne, auch mittelständische Unternehmen legen immer mehr Wert auf Sustainability. Dass sich das Engagement für den Erfolg am Point of Sale lohnen dürfte, geht aus einer Umfrage des Beratungsunternehmens Smithers Pira hervor. Denn für die Mehrheit der interviewten Händler und Markeninhaber sind es in erster Linie die Verbraucher, die heute Nachhaltigkeit beim Kauf von Süßwaren voraussetzen. Damit eine Verpackung als nachhaltig gilt, muss sie "recycelbar sein, aus erneuerbaren sowie möglichst leichten Material bestehen, einen geringen ökologischen Fußabdruck haben und biologisch abbaubar oder kompostierbar sein", fasst Smithers-Pira-Experte Adam Page die wichtigsten Aussagen zusammen.

Recycelbare Trays, Schalen und Blister

Die ausstellenden Unternehmen auf dem Kölner Messegelände greifen Nachhaltigkeitsaspekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Verpackung auf und setzen konsequent auf Material-Downsizing. Umgesetzt wird diese Strategie mit Verpackungsmaterialien, die sich leicht recyceln lassen und dank geringerer Materialstärken Rohstoffe sparen. Musterbeispiele für echte Kreislaufprodukte sind ...

