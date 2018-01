Das neue System produziert Papierbahnen aus 100 Prozent recyceltem, recycelbarem und biologisch abbaubarem Papier, mit denen Waren und Produkte unterschiedlichster Größe und Gewichte in Kartons fixiert und geschützt werden können. Benutzer können die benötigten Längen sowie die Ausgabegeschwindigkeit vorwählen und das System zudem mit einem Fußschalter steuern. So kann der Anwender direkt in der Box packen und spart Zeit und ...

