Hamburg (ots) - Die Zusammenarbeit der Hamburger Editorial-Marketing-Agentur TESTROOM mit der Marketing-Service-Kooperation e-masters geht weiter: TESTROOM produziert auch 2018 Content für die Webseite zur Kampagne INTELLIGENT MODERNISIEREN, betreut den dazugehörigen Facebook-Auftritt und führt PR-Arbeit sowie SEO-Consulting fort.



In 2018 wird TESTROOM: - rund 100 neue Keyword-optimierte Fachtexte für intelligent- modernisieren.de produzieren - die Betreuung und das Monitoring des Facebook-Auftritts zur Kampagne fortführen - mittels PR-Maßnahmen das Interesse an der Themenwelt von INTELLIGENT MODERNISIEREN (Smart Home, Energieeffizienz, altersgerechtes Wohnen, Sicherheit etc.) weiter stärken - das SEO-Consulting für intelligent-modernisieren.de fortsetzen



Michael Dunker, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von TESTROOM: "Die Zusammenarbeit mit e-masters ist mir besonders wichtig, da intelligent-modernisieren.de den Fokus auf innovative Themen wie Nachhaltigkeit, Energiesparen und eine moderne Elektroinstallation legt. Umso mehr freue ich mich, dass unsere erfolgreiche Partnerschaft in eine neue Runde geht."



Content, Social Media, PR, SEO: e-masters vertraut der Expertise von TESTROOM



TESTROOM ist seit August 2016 für die Marketing-Service-Kooperation tätig, der sich bundesweit mehr als 2.600 mittelständische Betriebe aus Elektrohandwerk und -handel angeschlossen haben. Die auf Content Marketing, SEO und Social Media spezialisierte Agentur hat für e-masters eine neue Informationsarchitektur für die Kampagnen-Webseite intelligent-modernisieren.de entworfen und zahlreiche Onpage-Maßnahmen zur Stärkung der Seite vorgenommen. Zudem haben die erfahrenen Redakteure von TESTROOM journalistischen Content für intelligent-modernisieren.de produziert, die Agentur hat darüber hinaus die dazugehörige Facebook-Seite aufgebaut und betreut.



Über TESTROOM



Die Wurzeln von TESTROOM liegen im Journalismus. Die Agentur ist spezialisiert auf die Erstellung und den Vertrieb von hochwertigen, datengetriebenen journalistischen Inhalten. Durch aktive Distribution sorgt TESTROOM im Gegensatz zu anderen Agenturen dafür, dass der mithilfe von SEO-Experten entwickelte Content in der Zielgruppe auch ankommt. Gegründet wurde TESTROOM 2008 von den beiden Journalisten Andreas Fey und Michael Dunker, die unter anderem maßgeblich zum langjährigen Erfolg der Zeitschrift "Computer Bild" von Axel Springer beigetragen haben.



OTS: TESTROOM GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/82858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_82858.rss2



Pressekontakt: TESTROOM GmbH Holstenwall 5 20355 Hamburg Tom Röhricht - Director Content/Geschäftsleitung Telefon: +49 (0) 40 / 600 800 600 E-Mail: info@testroom.de www.testroom.de