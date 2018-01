München (ots) -



Discovery/Eurosport sind in Europa als offizieller Rechtehalter sämtlicher TV- und Multiplattform-Übertragungsrechte der Olympischen Spiele 2018 bis 2024 das "Home of the Olympics" in Europa für alle Sportfans. Ziel des Unternehmens ist es, die Olympischen Spiele einem breiteren und vor allem jüngeren Publikum zugänglich zu machen, und dank einer umfassenden Multi-Plattform-Strategie die Athleten und den Sport in den Mittelpunkt zu rücken. Für den Zuschauer in Deutschland bedeutet dies, dass er erstmalig die Möglichkeit haben wird, jede einzelne Sekunde der Olympischen Winterspiele über mehr Bildschirme und Plattformen als je zuvor zu verfolgen.



Im Livestreaming-Angebot Eurosport Player



- Über 4.000 Stunden Olympia-Programm, davon 900 Stunden live - Über 100 Wettbewerbe, alle Events, alles live - Stets verfügbar auf allen Endgeräten (Smartphones, Tablets oder SmartTVs)



Nicht nur auf den Digital-Plattformen, auch im linearen TV wird 2018 das bisher umfassendste Olympia-Angebot in Free- und Pay-TV stattfinden.



Über 550 Live-Stunden Olympia auf den Discovery-Sendern



- Eurosport 1 bietet 250 Stunden live im Free-TV - TLC sendet 200 Stunden live im Free-TV - Eurosport 2 mit über 100 Stunden Live-Berichterstattung



Eurosport 1 ist das Herzstück der Olympia-Berichterstattung und 24 Stunden nonstop aus PyeongChang auf Sendung. Der Frauensender TLC wird zum zweiten Olympia-Kanal im Free-TV und unter anderem live und exklusiv alle Eiskunstlauf-Events übertragen. Zudem berichtet der Pay-TV-Sender Eurosport 2 live vom olympischen Eishockey-Turnier.



Neben der ausführlichen Live-Übertragung gibt es drei Studios für die deutsche Olympia-Produktion. Eines direkt im Deutschen Haus in PyeongChang für die tägliche Live-Show um 15:30 Uhr, das zweite für die Live-Übertragungen ab 1 Uhr nachts und die Präsentation der Höhepunkte des Tages und das dritte für die zweistündige Prime-Time-Show mit Studiogästen um 20:15 Uhr.



Alle Informationen zur Berichterstattung von Discovery/Eurosport über die Olympischen Winterspiele PyeongChang 2018, inklusive Vorstellung des Reporter- und Expertenteams sowie den TV-Sendeplänen finden Sie in der beigefügten "Home of the Olympics" Pressemappe.



