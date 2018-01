Hamburg (ots) -



"Bachelor" Daniel Völz (32) präsentierte sich als Romantiker, der zuletzt enttäuscht wurde und nun die große Liebe sucht. Ob er die findet, indem er bereits kurz nach Staffelstart mit zahlreichen Kandidatinnen knutscht, die er erst wenige Stunden kennt? InTouch (EVT 18.01.) hat hinter die Kulissen der Fummel-Festspiele geguckt.



Daniel fackelt nicht lange und geht ran. Er will wohl eher das ganze "Angebot" testen (und zwar richtig) und dann mal gucken, welche am besten passen könnte. Es soll bereits ziemlich fix sehr intim geworden sein - so intim, dass es der Produktionsfirma schon nach dem ersten Übernachtungs-Date zu heiß wurde. Ein Insider verrät: "Man kann gar nicht alle Sequenzen senden. Danach wurden die Dates minimiert. Das war zu viel."



Der selbst ernannte Romantiker hat offenbar nichts gegen schnelle Erotik und One-Night-Stands: "Wenn sich zwei Leute gegenüberstehen, die Lust aufeinander haben, sollen sie machen, was sie wollen", sagt Daniel.



Diejenigen Kandidatinnen, die hier vor der Kamera die wahre Liebe suchen, seien gewarnt: Daniel ist eher nicht der Junggeselle, der abends mit Bulldogge Bella zu Hause sitzt und auf eine Traumfrau hofft, die er seiner Oma vorstellen kann.



