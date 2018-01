BERLIN (dpa-AFX) - Mit Rekordzahlen und den kritischen Themen Tierwohl und Pflanzenschutz beginnt die 83. Internationale Grüne Woche am Freitag in Berlin. Zu der Agrarschau haben sich 1660 Aussteller aus 66 Ländern angemeldet. Rund 400 000 Besucher erwartet die Messeleitung an den zehn Tagen der Grünen Woche. Japan, Russland, Schweden und die Slowakei kehren nach Abwesenheit wieder auf die Messe zurück. Partnerland ist diesmal Bulgarien.

Die deutsche Ernährungsindustrie erreichte im vergangenen Jahr so viel Umsatz wie noch nie: 181 Milliarden Euro bedeuteten ein Plus von 5,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, sagte Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung BVE, Christoph Minhoff, am Mittwoch. Die Lebensmittelexporte legten sogar um 6,9 Prozent zu. Im Inland betrug das Wachstum 5,1 Prozent.

Die deutsche Landwirtschaft habe sich im vergangenen Jahr nach den Krisenjahren 2015 und 2016 erholt, sagte der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied. So könnten die Bauern wieder in Innovationen investieren. Die Digitalisierung biete Chancen, "um im Umweltschutz und beim Tierwohl neue und bessere Entwicklungen einzuleiten und zu realisieren". Derzeit stünden die Erzeugerpreise für wichtige Produkte wieder unter Druck, vor allem bei Schweinen, Milch und Getreide./brd/DP/jha

