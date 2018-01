STRASSBURG (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sieht die Schuld für den Brexit nicht ausschließlich in Großbritannien. Wie Premierministerin Theresa May selbst gesagt habe, "haben die Briten sich nie wohlgefühlt in der Europäischen Union", sagte Juncker am Mittwoch im Europäischen Parlament in Straßburg. "Und man hat ihnen auch 40 Jahre lang nicht die Gelegenheit gegeben, sich wohlfühlen zu können." Der Austritt Großbritanniens sei eine "Niederlage, die wir uns alle anheften müssen".

Zuletzt hatten Juncker und EU-Ratspräsident Donald Tusk Zeichen der Entspannung in Richtung London ausgesendet. Ein Verbleib in der EU stehe den Briten weiter offen, hatte Tusk am Dienstag vor den EU-Abgeordneten gesagt. Juncker hatte das Angebot bekräftigt. Es sei in London allerdings etwas pikiert aufgenommen worden, sagte er am Mittwoch. Großbritannien will die Staatengemeinschaft am 29. März 2019 verlassen./vio/DP/jha

AXC0103 2018-01-17/11:08