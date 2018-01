FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.01.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES GLAXOSMITHKLINE TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL W,) - PRICE TARGET 1650 (1450) P - BARCLAYS RAISES JD SPORTS FASHION TARGET TO 505 (485) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 440 (410) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BIG YELLOW GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 920 (820) PENCE - BERENBERG RAISES SAFESTORE PRICE TARGET TO 550 (465) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS CAPITA GROUP TP TO 435 PENCE ON LOSS OF PERU CONTRACT - NEUTRAL - CITIGROUP RAISES GKN PRICE TARGET TO 443 PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES ADMIRAL GROUP TARGET TO 1800 (1750) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 2180 (2075) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES PRUDENTIAL TARGET TO 2180 (2075) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES RSA INSURANCE TARGET TO 710 (700) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES ST JAMES'S PLACE TP TO 1370 (1355) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 450 (435) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 175 (170) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 820 (815) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS SEVERN TRENT TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 21100 (2300) PENCE - JEFFERIES RAISES SPIRE HEALTHCARE TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 290 (259) PENCE - JEFFERIES RAISES SPIRE HEALTHCARE TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 290 (259) PENCE - JPMORGAN CUTS MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 2500 (2700) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 425 (395) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 160 (200) PENCE - 'SELL' - LIBERUM CUTS PROVIDENT FINANCIAL PRICE TARGET TO 479 (483) PENCE - 'SELL' - MACQUARIE CUTS CAIRN ENERGY TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - PEEL HUNT CUTS WILLIAM HILL TO 'REDUCE' ('HOLD') - PEEL HUNT INITIATES GEAR4MUSIC WITH 'BUY' - TARGET 1000 PENCE - RBC CUTS FERGUSON TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 6000 (5200) PENCE - RBC RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 2800 (2400) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/BARCLAYS RAISES GLAXOSMITHKLINE TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - S&P GLOBAL RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4200 (3800) PENCE - 'HOLD' - STIFEL CUTS INTU PROPERTIES TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 244 (254) PENCE - STIFEL RAISES BRITISH LAND CO TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 739 (645) PENCE - UBS RAISES GREGGS PRICE TARGET TO 1450 (1350) PENCE - 'BUY'



