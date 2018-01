Erneut Rekordumsatz für ETERNA

Der Hemden- und Blusenspezialist setzt das Wachstum auf 110 Millionen Euro fort

Passau, Januar 2018 - Das erste Fazit des Hemden- und Blusenspezialisten ETERNA zum Geschäftsjahr 2017 fällt mehr als positiv aus: Das Unternehmen mit Sitz in Passau erzielte im vergangenen Jahr erneut einen Rekordbruttoumsatz von mehr als 110 Millionen Euro und wächst mit mehr als drei Prozent deutlich stärker als der Markt.

ETERNA auf konsequenter Erfolgsspur

In einem herausfordernden Marktumfeld konnte ETERNA vor allem mit einer konsequenten Umsetzung seiner erfolgreich eingeschlagenen Strategien das nachhaltige Wachstum aus den vergangenen Jahren weiter fortsetzen. Die ausgezeichnete Flächen-Performance der Hemden und Blusen auf bestehenden Flächen und neue, starke Handelspartner trugen maßgeblich zum sehr guten Ergebnis bei. "Die Händler setzen stark auf ETERNA - die hervorragende POS-Leistung unserer Produkte kann durch die Bank überzeugen. Das erkennen natürlich immer mehr neue Partner und entscheiden sich für eine Partnerschaft mit uns", sagt Henning Gerbaulet, geschäftsführender Gesellschafter von ETERNA. Dies liege vor allem an der intensiven Arbeit an den Kollektionen, der Verjüngung und dem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Moderne Silhouetten, exklusive Dessins und raffinierte Details: Die ETERNA-Designer überzeugen in den jüngsten Kollektionen sowohl bei Hemd als auch bei Bluse mit innovativen und marktgerechten Ideen.

In den Details up to date, im Stil sicher und geschmackvoll - so präsentieren sich die Produkte von ETERNA. Der gelungene Markenrelaunch und neue Wege in der Kommunikation verstärken die positive Wahrnehmung bei den Kunden zusätzlich und sorgen für mehr Begehrlichkeit. Der konsequent umgesetzte Auftritt schafft ein jüngeres, moderneres und exklusiveres Markenbild, wie Marktforschungen des Unternehmens bestätigen.

Der eingeschlagene Weg wird bei ETERNA konsequent fortgesetzt, kündigt Henning Gerbaulet an: "Wir werden weiter intensiv an Produkten und Marke arbeiten, um die außergewöhnliche Leistung in allen Produktbereichen am POS noch weiter zu verstärken. Mit innovativen Design-Ideen, marktgerechtem Detailing und einer weiter ansteigenden Nachfrage nach unserer Marke wird ETERNA auch im neuen Jahr deutlich besser als der Markt performen."

Über die vollständigen Geschäftszahlen 2017 wird ETERNA im April 2018 ausführlich informieren.

Die ETERNA Mode Holding GmbH

ETERNA steht seit 1863 für modisch aktuelle Hemden und Blusen, die höchste Qualitätskriterien erfüllen. Die Fertigung erfolgt überwiegend in Europa, insbesondere im eigenen Betrieb in der Slowakei. Der Konzern beschäftigt ca. 1.150 Mitarbeiter, davon ca. 725 im eigenen Fertigungsbetrieb in Banovce Slowakei (EU). Das Passauer Traditionsunternehmen ist seit 2000 ÖkoTex Standard 100plus zertifiziert. Als weltweit erster Hemden- und Blusenhersteller gewährleistet ETERNA damit die Nachhaltigkeit in der Prozesskette und im Produktportfolio. Seit Herbst 2015 geht ETERNA noch einen Schritt weiter und legt die Produktionsketten der Hemden und Blusen offen. Mit dem eigenen Siegel GOOD SHIRT verspricht ETERNA nicht nur Fairness und Nachhaltigkeit, sondern macht dies auch für jedermann nachvollziehbar. 2015 wurden mehr als 4 Millionen Hemden, Blusen, Krawatten und Accessoires verkauft. Europaweit beliefert der zur Investorengruppe Quadriga Capital gehörende Fashion-Anbieter etwa 5.000 Fachhandelspartner und betreibt 56 eigene Retail-Stores. Geschäftsführender Gesellschafter ist Henning Gerbaulet.

ETERNA Mode Holding GmbH Medienstraße 12 94036 Passau Deutschland Telefon: +49 (0)851 98160 Internet: www.ETERNA.de

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

