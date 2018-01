Auf 18,5 Prozent ist die SPD abgestürzt in Umfragen. Nun, wir nehmen hier Umfragen wie den Wetterbericht nicht so ernst; aber wenn es immer nur regnet, laufen die Keller voll, und wenn es immer nur abwärts geht in den Umfragen, fehlen irgendwann doch die Wähler.

Der Beitrag Vor der GroKo: Weine nicht, kleine SPD erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Den vollständigen Artikel lesen ...