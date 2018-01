PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten haben nach der jüngsten Gewinnserie zur Wochenmitte eine Atempause eingelegt. Negative Vorgaben von der Wall Street sowie den Börsen in Japan und Festland-China sowie der immer noch starke Eurokurs hätten viele Investoren zu Gewinnmitnahmen animiert, hieß es. Am Dienstag war der US-Leitindex Dow Jones zunächst erstmals über 26 000 Punkte geklettert, hatte aber im Minus geschlossen.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank am späten Mittwochvormittag um 0,27 Prozent auf 3612,31 Punkte. Der CAC 40 in Paris verlor 0,25 Prozent auf 5500,02 Zähler. Der Londoner FTSE 100 gab um 0,16 Prozent auf 7734,40 Punkte nach.

Aus Branchensicht führten in Europa Technologiewerte die Gewinnerliste mit einem Plus von rund 0,6 Prozent an. Dafür war großteils die Rally bei den Aktien von ASML verantwortlich. Sie stiegen zuletzt um 5,4 Prozent auf 161,90 Euro und waren damit klarer Spitzenreiter im EuroStoxx 50. Kurz zuvor hatten sie mit 162,40 Euro ein Rekordhoch erreicht. Der niederländische Ausrüster der Halbleiterindustrie begeisterte die Anleger mit unerwartet guten Jahreszahlen und höheren Ausschüttungen. Die stärksten Verluste im europäischen Sektorvergleich verzeichneten Aktien aus der Medienbranche mit minus 0,8 Prozent.

Mit einem Kursgewinn von 0,4 Prozent reagierten die Nestle-Papiere auf die Nachricht eines Anteilsverkaufs. Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern veräußert sein US-Süßwarengeschäft für umgerechnet 2,29 Milliarden Euro an den italienischen Süßigkeitenhersteller Ferrero. Die Transaktion werde voraussichtlich gegen Ende des ersten Quartals 2018 nach den üblichen Genehmigungsverfahren abgeschlossen sein, teilten beide Unternehmen am Dienstagabend mit.

Für Aufsehen sorgten geplante Milliardenübernahmen in Großbritannien: Der Wissenschaftsverlag und Konferenzveranstalter Informa will den Informations- und Medienkonzern UBM erwerben. Den Angaben zufolge bietet Informa insgesamt 972,5 Pence je UBM-Aktie. Die UBM-Anteilsscheine sprangen um 12 Prozent auf 881 Pence nach oben. Informa-Titel fielen hingegen um 9 Prozent.

Zudem hat der Industriekonzern Melrose Industries ein offizielles Übernahmeangebot für den Komponentenhersteller GKN vorgelegt. Die Offerte bewertet GKN insgesamt mit rund 7,4 Milliarden britischen Pfund. Da über den geplanten Deal bereits seit Tagen spekuliert worden war, reagierten die Aktien von GKN mit plus 0,2 Prozent und Melrose mit minus 1,6 Prozent relativ verhalten./edh/tav

