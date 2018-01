Nach Sexismus-Skandalen prüfen Investoren sehr genau, wem sie noch Geld geben. Das bekommen mitunter die schillerndsten Gründer zu spüren. Jüngstes Beispiel: Die Gameshow-App HQ Trivia.

Fast täglich geht Scott Rogowsky gegen Mittag in ein Studio in New York und schlüpft in seine Uniform: schwarzer Blazer, weißes Hemd mit hochgeschlossenem Kragen, dunkler Schlips. Dann lässt er sich das Gesicht pudern, wärmt sich mit Übungen fürs Sprechen auf, bereitet Gags vor, um dann pünktlich um 15.21 Uhr live für seine 15-minütige Quizsendung vor die Kameras zu treten. Zwölf Fragen, zehn Sekunden Zeit zum Antworten, wer falsch liegt, fliegt raus. Der Gewinner bekommt den Jackpot. So weit, so normal. Trotzdem hat Rogowskys Quizsendung seit ihrer Premiere im Herbst 2017 nicht nur die USA im Sturm genommen, sondern feiert auch international Erfolge. Bis zu 700.000 Zuschauer fiebern mittlerweile bei der jungen Show mit. Die meisten davon moderiert von dem Stand-up-Komiker, der stets wirkt, als habe er zu viel Koffein intus.

Gesendet wird aber nicht im Fernsehen - und die Kandidaten sitzen weder im Studio, noch sind sie vorausgewählt. Mitmachen und Geld gewinnen kann vielmehr jeder, der die HQ-Triva-App auf sein iPhone oder iPad lädt und sich zu den festen Sendezeiten einloggt. "Es ist eine Art FOMO", sagt der Moderator. Das steht für "fear of missing out". Die Angst, etwas zu verpassen, trifft das Lebensgefühl der jungen Generation weltweit. Wer nicht mitmacht, kann auch nicht gewinnen.

Auch die Investoren der Wagniskapitalbranche kennen FOMO, die Furcht, das nächste große Ding zu verpassen, nicht dabei zu sein, wenn Unternehmen sich zu Milliardenbewertungen aufschwingen. Die App HQ Trivia samt des dahinterstehenden Unternehmens Intermedia Labs ist so ein großes Ding, galt zuletzt als die heißeste Techwette des Silicon Valley. Wäre da nicht Intermedia-Gründer Colin Kroll. Seit bekannt wurde, dass er sich gegen Vorwürfe wegen sexueller Belästigung wehren muss, meiden ihn die Investoren. Sie scheuen das Risiko, jetzt einzusteigen.

Das ist neu und nicht nur Krolls Problem: Im ganzen Valley argwöhnen Geldgeber, dass die moralischen Aussetzer junger Gründer ihnen das Geschäft verderben. Wegen Sex, Drugs und Rock 'n' Roll verspielen die Testosteron-Gründer Milliarden. Prominentester Krisenfall: Uber-Gründer Travis Kalanick, der 2017 geschasst wurde und dessen Unternehmen rund 20 Milliarden US-Dollar an Wert verloren hat. Und so haben Investoren ein neues Kriterium, nach dem sie auswählen, ob sie bei einem Start-up andocken: die Charaktereigenschaften der Gründer. Zuerst zählt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...